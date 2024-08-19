بدء الجلسة السادسة لمناقشة كفاءة الوزراء المقترحين للحكومة الـ14 في مجلس الشورى الاسلامي

وقد انطلقت منذ بضع الوقت الجلسة العلنية الـ6 لمراجعة خطط وأهداف الوزراء المقترحين للحكومة الـ14 في مجلس الشورى الإسلامي برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وحضور 199 نائبا.

ومن المقرر في هذه الجلسة، أن يعرض كل من وزير الدفاع " عزيز نصير زادة"، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية "فرزانة صادق"، وزير الصناعة والتعدين والتجارة "محمد اتابك" و وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "حسين سيمايي" خططهم وبرامجهم الوزارية على اعضاء مجلس الشورى الاسلامي من اجل مناقشتها والبت في كفاءاتها.

كما تم صباح اليوم مناقشة ومراجعة خطط وبرامج كل من وزير الزراعة "غلام رضا نوري" و وزير العدل " امين حسين رحيمي" بحيث عبّر المؤيدون والمعارضون لهذه البرامج عن آرائهم ووجهات نظرهم.

هذا وقد تم لحد الان عرض ومناقشة خطط وبرامج كل من وزير التربية والتعليم العالي "علي رضا كاظمي" ، وزير الإتصالات وتقنية المعلومات "ستّار هاشمي"،وزير الامن " إسماعيل خطيب" ،وزير الاقتصاد والمالية "عبد الناصر همتي"، وزير الخارجية "عباس عراقجي"، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محمد رضا ظفرقندي"، وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "احمد ميدري"، وزير الزراعة "غلام رضا نوري" و وزير العدل " امين حسين رحيمي" في 5 جلسات عامة لمجلس الشورى الاسلامي للبت في كفاءاتهم ومنحهم الثقة.

ومن المقرر ايضا أن يتم التصويت على الوزراء المقترحين في مجلس الشورى الاسلامي يوم الأربعاء 21 آب/ أغسطس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.

انتهى**ر.م