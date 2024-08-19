قيادي في حماس : المقاومة أطلقت نموذجاً جديداً من خلال عملية "تل أبيب"

وشدد "حمدان"، خلال تصريحات للتلفزيون العربي اليوم الاثنين، على أن المقاومة ما زال لديها من الأوراق ما تقدمه في المواجهة؛ موضحاً بأن التطور في نوعية العمليات سينعكس إيجابا على طاولة المفاوضات.

وبيّن القيادي الحمساوي، ان نمط المواجهة على مدى الأشهر الماضية قابل للتغير والتطور.

واضاف : الإدارة الأميركية لم تمارس الضغط المطلوب على الاحتلال، ولا نطلب ضمانات لوقف الحرب بل نتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار.

وكان قد وقع انفجار ضخم، أمس الأحد، وسط "تل أبيب"، فيما كانت الشكوك في البداية تدور حول عمل جنائي، فيما تعززت فرضيات شرطة الاحتلال اليوم بأن العملية هي فدائية وذات خلفية قومية.

وفي هذا السياق، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، بالاشتراك مع سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء الأحد في "تل أبيب".

وأكدت القسام، في بيان مقتضب اليوم الاثنين، أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة، طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.

من جانب اخر، ادعت "الشرطة" الإسرائيلية، أن التفجير الذي حدث مساء أمس الأحد في تل أبيب "عملية عدائية"، وأن المنفّذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس بالضفة الغربية.

كما ذكرت القناة الـ12 العبرية، أن جهاز "الأمن الداخلي" الإسرائيلي (الشاباك) يجري تحقيقات في خلفية منفذ عملية تل أبيب وفي كيفية وصوله إلى المدينة.

انتهی**2054 / ح ع **