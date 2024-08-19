العدو الصهيوني يعترف بمصرع احد جنوده وإصابة 4 اخرين اثر قصف من لبنان

وبذلك، يرتفع عدد الجنود "الإسرائيليين" الذين هلكوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في شمال الكيان والجولان السوري المحتل، إلى 23، اثر صواريخ وقذائف أطلقها حزب الله من لبنان.

وكان "الجيش الصهيوني، قد اعلن بأنه رصد إطلاق مسيرات من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي، اعترضت منظومة الدفاعات الجوية عددا منها، بينما سقط عدد آخر في مواقع مختلفة، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه تم رصد 3 مسيرات أطلقت على الجليل الغربي، وعشر قذائف صاروخية استهدفت منطقة زرعيت، بالجليل الأعلى.

انتهى ** ح ع

________________________

المصدر / الجزيرة