١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٠٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85573079
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ملفات إخبارية

العدو الصهيوني يعترف بمصرع احد جنوده وإصابة 4 اخرين اثر قصف من لبنان

١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٠٤ م
رمز الخبر: 85573079
العدو الصهيوني يعترف بمصرع احد جنوده وإصابة 4 اخرين اثر قصف من لبنان

طهران / 19 آب / اغسطس/ ارنا - اعلن "جيش" الكيان الصهيوني، اليوم الاثنين، مصرع احد قواته برتبة رقيب اثر جروح أصيب بها في سقوط مسيرة في بلدة "يعْرا" بالجليل الغربي شمالي الاراضي الفلسطينية المحتلة؛ أطلقت صباح اليوم من لبنان، كما أكدت مصادر "إسرائيلية" إصابة 4 آخرين.

وبذلك، يرتفع عدد الجنود "الإسرائيليين" الذين هلكوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في شمال الكيان والجولان السوري المحتل، إلى 23، اثر صواريخ وقذائف أطلقها حزب الله من لبنان.

وكان "الجيش الصهيوني، قد اعلن بأنه رصد إطلاق مسيرات من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي، اعترضت منظومة الدفاعات الجوية عددا منها، بينما سقط عدد آخر في مواقع مختلفة، مما أدى إلى اندلاع حرائق.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه تم رصد 3 مسيرات أطلقت على الجليل الغربي، وعشر قذائف صاروخية استهدفت منطقة زرعيت، بالجليل الأعلى.

انتهى ** ح ع 

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المصدر / الجزيرة

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