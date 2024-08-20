تفجير عبوات بآليات الاحتلال في جنين

وقالت انها فجرت بعبوات معّدة مسبقاً بآليات وجنود الاحتلال المقتحمة لبلدة جبع، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، عن استشهاد الشاب هيم الحروب (18 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة دورا جنوب الخليل.

وكان الشاب الحروب قد أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال، مساء الاثنين، اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى في وضع صحي حرج، حيث أُعلن عن استشهاده الليلة متأثراً بإصابته.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص، أحدهما الحروب، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق.

وباستشهاد الشاب الحروب، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 636 شهيداً، بينهم 147 طفلاً، بالإضافة إلى نحو 5400 إصابة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، قرية كفر عبوش جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل المواطنين وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، وأخضعت سكانها للاستجواب، كما استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة منها.

وأضافت أن عمليات المداهمة شملت مقر حركة "فتح" في القرية، وتحطيم محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة راس عطية جنوب قلقيلية، بلدة حجة شرق قلقيلية، قرية قبيا غرب رام الله، حي المهلل في بلدة نعلين غرب رام الله ومدينة طوباس.

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