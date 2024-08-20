متحدث القضاء: سر بقاء الشيعة يكمن في بقاء النهضة الحسينية

وقال اصغر جهانغیر في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء: الیوم يسير المسلمون في اليمن ولبنان على نهج أصحاب الإمام الحسين (عليه السلام) في الوقوف ضد الظلم.

وأضاف أن سر بقاء الشيعة يكمن في بقاء النهضة الحسينية وهذه النهضة، توقظ قلوباً جديدة في العالم، وحب الحسين هو حب كل الخير.

وشدد بالقول: قد أثبت محبو أبي عبد الله الحسين (ع) في مسیرة الأربعين أن هذه النهضة مستمرة وستوفر الأرضیة لزوال وسقوط المستکبرین وستبقى صرخة المظلومين ضد الاستكبار خالدة.

وأشار إلى تألق البعثة الرياضية الايرانية في أولمبياد باريس وقال: هؤلاء الشباب مصدر فخر واعتزاز وطني وحصول هؤلاء الشباب على الميدالية يدل على القدرات الكامنة لشعبنا ويمكنهم أن يكونوا قدوة وأسوة للشعب.

ملف اغتيال الشهيد هنية تتابع في المحافل الدولية

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية ردا على سؤال حول الإجراءات الدولية للجهاز القضائي في قضية اغتیال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهید" إسماعيل هنية" وقال: إن هذه الجريمة مثال واضح على إرهاب الدولة الذي يمارسه الکیان الصهيوني القاتل للأطفال.

وتابع: كل الأحرار وحركة المقاومة سيردون ردا قاسیا على هذا الإجراء، لكن هذه التصرفات لا تنفي الملاحقات القانونية وعلى الفور تم رفع دعوى قضائية داخل البلاد تتعلق بهذه الحادثة وجاري متابعة أبعادها الخارجية.

وأضاف جهانغير: إن المسؤولين في البلاد، وخاصة المسؤولين في وزارة الخارجية ومساعدیة السلطة القضائیة للشؤون الدولية ومقر حقوق الإنسان، قاموا بمتابعة الاغتیال دوليا وتم تشكيل مجلس الأمن؛ ورغم أنه ليس لدينا أي أمل في عقد هذه الاجتماعات، إلا أننا سنستخدم كافة القدرات القانونية، وكيفية الرد على هذه الجرائم على جدول الأعمال.

انتهی**3280