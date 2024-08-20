شهداء وجرحى في قصف العدو الصهيوني لعدة مناطق في قطاع غزة

وأفادت وكالات أنباء فلسطينية "، باستشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح جراء قصف العدو الصهيوني منزلاً يعود لعائلة أبو زيد في بلوك تسعة بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت: أن أربعة مواطنين فلسطينيين استشهدوا إثر قصف العدو الصهيوني لسيارة مدنية في محيط شارع الحشاشين شمال مدينة رفح، كما نسف العدو مبان سكنية غرب المدينة، فيما أطلقت مدفعية العدو الصهيوني قذائفها ونيرانها اتجاه وسط وغرب رفح.

وأشارت إلى أن آليات العدو الصهيوني توغلت وسط إطلاق نار مكثف صوب خيام النازحين في منطقة الشاكوش في مواصي رفح شمال غرب مدينة رفح.

وقالت: إن خمسة مواطنين فلسطينيين أصيبوا برصاص دبابات العدو الصهيوني التي هاجمت أطراف منطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس .

وتواصل قوات العدو الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,139 مواطنا فلسطينيا وإصابة 92,743 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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