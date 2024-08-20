الجائزة الدولية لمعهد رويان للابحاث تُمنح لعالم الماني واخر نمساوي

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، صرحت أمينة سر مهرجان رويان الدولي للابحاث في نسخته السادسة "بروانه افشاريان" بأن معهد رويان للابحاث وبإعتباره ممثلا لإيران قد خطا حتى الان خطوة كبيرة في اعلاء اسم إيران وحصولها على مكانة مرموقة على المستوى الدولي من خلال إقامة هذا الحدث العلمي في مجالات الطب الإنجابي والخلايا الجذعية، وكذلك باستخدام أساليب التكنولوجيا الحيوية المتقدمة مثل الاستنساخ الحيواني .

ورأت افشاريان ان أحد أسباب نجاح معهد رويان للأبحاث (Royan Institute) علاوة على وجود باحثين ذوي كفاءة ومبتكرين، هو إقامة تفاعلات دولية فعالة بطرق مختلفة مثل إقامة المهرجانات الدولية، وتابعت ان الدليل على هذا الامر ادخال وتعريف فعاليات رويان الدولية في المجلات العالمية من قِبل بعض العلماء الذين تم اختيارهم لمهرجان رويان الدولي في السابق.

واشارت أمينة سر مهرجان رويان الدولي للابحاث في نسخته السادسة الى ان جائزة الدكتور كاظمي (Kazemi Prize)تمنح للباحثين المتميزين والمؤثرين في مجال علم الأحياء وتعد أحد الأنشطة الرئيسية لمهرجان رويان الدولي للأبحاث، مضيفة بأنه سيتم تسليم الجائزة في حفل يعقد يوم الاربعاء 28 اب/ اغسطس 2024.

وذكرت افشاريان بانه بعد وفاة مؤسس معهد رويان للابحاث الدكتور سعيد كاظمي اشتياني، وتكريما لجهوده وتخليدا لذكراه بين العلماء الوطنيين والعالميين، اقترح قائد الثورة الاسلامية جائزة باسم "جائزة الدكتور كاظمي" وتمنح سنويا لعالم حقق تقدما كبيرا في مجال العلوم البيولوجية.

واشارت انه منذ عام 2010، تم منح هذه الجائزة لخمسة باحثين متميزين من الولايات المتحدة ،ألمانيا ،هولندا وإيطاليا بالتعاون مع معهد رويان للأبحاث الأكاديمية ومعاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي التابعة لرئاسة الجمهورية الايرانية.

وتابعت انه في عام 2010 ولأول مرة مُنحت هذه الجائزة للبروفسور الامريكي رودولف جانيش (Prof. Rudolf Jaenisch) وهو عالم رائد في مجال علم الأحياء التطوري والتحوير الوراثي وتنظيم الجينات والعلاج بالخلايا الجذعية، كما انه استاذ علم الأحياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعضو مؤسس في معهد وايتهيد للأبحاث الطبية الحيوية.

واضافت بأن الجائزة الثانية فكانت من نصيب البروفسور الالماني هانز روبرت شولر (Prof Hans Robert Schöler )، وهو باحث مشهور قدم مساهمة كبيرة في تقدم بيولوجيا الخلايا الجذعية على مدى سنوات عديدة.واوضحت انه وفي عام 2015 منحت هذه الجائزة للبروفسور الامريكي روبرت س. لانجر (Prof. Robert S. Langer ) وهو أحد أهم العلماء في مجال التكنولوجيا الحيوية وأحد أفضل المبتكرين في العالم.

واما الجائزة الرابعة فقد منحت للبروفسور يوهانس كارولوس كليفرز ( Prof Hans Clevers )و هو عالم وراثة جزيئية هولندي، وعالم بيولوجيا الخلية وباحث في الخلايا الجذعية، كما انه يعد أول من تعرف على الخلايا الجذعية المعوية ويعتبر من أبرز الباحثين على مستوى العالم في مجال الخلايا الجذعية الطبيعية وإمكاناتها للعلاج التجديدي.

وتابعت بأن البروفسور الايطالي ميشيل دي لوكا ( Prof Michele De Luca ) حصل على جائزة الدكتور كاظمي الخامسة لعام 2018 عن أبحاثه في مجال العلاج بالخلايا والعلاج الجيني المشترك لمرضى انحلال البشرة الفقاعي (الفراشة).

مهرجان رويان الدولي السادس للابحاث

وعن الدورة السادسة لهذا المهرجان ومنح جائزة الدكتور كاظمي ، اوضحت أمينة سر مهرجان رويان الدولي للابحاث انه وبدعم من معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي التابعة لرئاسة الجمهورية ، المجلس الأعلى للثورة الثقافية وهيئة الجهاد البحثي والاكاديمي تمت الموافقة على النظام الأساسي لجائزة الدكتور كاظمي من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في 15 آب/اغسطس 2023، وصدر بتوقيع الرئيس الشهيد آية الله رئيسي في صيف العام نفسه.

وعليه ، اوضحت انه وفي هذا الصدد ووفقا للنظام الأساسي المعتمد لهذه الجائزة فقد تم رفع قائمة أسماء المرشحين لجائزة عام 2024 من قبل اللجنة العلمية التنفيذية لجائزة الدكتور كاظمي ومقرها في معهد رويان الجامعي للابحاث برئاسة رئيس معهد رويان للأبحاث وأمين سر معاونية البحوث والتكنولوجيا لمعهد البحوث.

وتابعت ان هذه اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس ذوي الصلة، وبمساعدة محكمين محليين ودوليين وبعد عقد عدة اجتماعات وبموافقة المجلس العلمي لمعهد رويان للأبحاث، تم إعداد وتقديم قائمة أسماء المرشحين للجائزة الى مجلس رسم السياسات لجائزة الدكتور كاظمي في حزيران/يونيو 2024 لاختيار الفائز النهائي وفقا للمادة (3) من النظام الاساسي لهذه الجائزة.

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