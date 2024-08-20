نادي الأسير الفلسطيني: سلطات الاحتلال تواصل عمليات التعذيب بحق معتقلي غزة

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، صدر اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في سجن "عوفر" بحق المعتقلين لا يقل مستواه عن الشهادات التي نقلت من معسكر "سديه تيمان"، والذي شكل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحق معتقلي غزة، وهو واحد من بين عدة معسكرات وسجون يواجه فيها المعتقلون والأسرى جرائم ممنهجة، وغير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة.

واستنادا لعدة زيارات تمت مؤخرا، تعكس شهادة لأحد المعتقلين استمرار جرائم التعذيب الممنهجة بحقهم، علما أن تفاصيل جرائم التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته لا تتوقف، فهناك شهادات يومية ترصدها المؤسسات المختلفة لتفاصيل صادمة ومروعة يواجهها الأسرى والمعتقلون.

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