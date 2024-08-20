9 شهداء في عدوان إسرائيلي على نازحين بمدرسة في غزة

وقالت مواقع فلسطينية: إن "أكثر من 20 شهيدا، ما زالوا تحت أنقاض مدرسة مصطفى حافظ بعد قصفها من قبل الاحتلال"بينما، قال الدفاع المدني في غزة إن "10 شهداء ارتقوا في استهداف جيش الاحتلال مدرسة مصطفى حافظ".

وأشار إلى أن "جيش" الاحتلال قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي أكثر من 700 نازح غربي مدينة غزة.

كما لفت إلى أن "جيش" الاحتلال قصف 9 مدارس تؤوي مئات النازحين في القطاع خلال الفترة الأخيرة.

ووصلت عدة إصابات إلى "مستشفى المعمداني بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في قصفه مدرسة مصطفى حافظ".

وفي سياقٍ متصل، وصل 13 شهيدا إلى مستشفى ناصر الطبي من جراء غارات الاحتلال المتواصلة على خان يونس، جنوبي قطاع غزة وقال مراسلنا إنه جرى نقل جثامين 4 شهداء في إثر قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة أصداء، شمال غربي خان يونس.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة: إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 34 شهيدا و 114 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه لا يزال عدد من الشهداء تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ولفتت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 40173 شهيدا و92857 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر: الميادين

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