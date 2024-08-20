٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85574030
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مندوب الكيان الصهيوني يتطلّع الى محو الامم المتحدة من على وجه الارض

٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٠ م
رمز الخبر: 85574030
مندوب الكيان الصهيوني يتطلّع الى محو الامم المتحدة من على وجه الارض

طهران / 20 آب / أغسطس / إرنا - تمنّى مندوب الكيان الصهيوني لدى منظمة الامم المتحدة "جلعاد اردان"، بان يتم امحاء المنظمة الاممية من على وجه الارض؛ وذلك في معرض تعليقه على احتجاج الدبلوماسيين والمنظمات التابعة للامم المتحدة حيال جرائم الابادة الذي يمارسها الكيان بغزة.

وزعم "اردان" في تصريح لقناة "اي 24 نيوز" العبرية، قائلا : قد يبدو هذا المبنى جميلاً من الخارج، لكنه معوج ومشوه؛ على حد تعبير المبعوث الصهيوني لدى المنظمة الاممية.

الى ذلك، نقلت "الجزيرة" الاخبارية عن صحيفة "معاريف" عن "أردان" قوله : ان مبنى الأمم المتحدة يجب أن يُغلق ويُمحى من على وجه الأرض.

وفي خطوة مشينة اخرى، كان للمبعوث الصهيوني تعليق على اجتماع الجمعية الاممية العامة بتاريخ 10 مايو 2024م، للتصويت على مشروع قرار مجموعة الدول العربية حول عضوية فلسطين التامة في هذه المنظمة؛ حيث قام بتمرير نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.

انتهى ** ح ع

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