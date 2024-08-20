مندوب الكيان الصهيوني يتطلّع الى محو الامم المتحدة من على وجه الارض

وزعم "اردان" في تصريح لقناة "اي 24 نيوز" العبرية، قائلا : قد يبدو هذا المبنى جميلاً من الخارج، لكنه معوج ومشوه؛ على حد تعبير المبعوث الصهيوني لدى المنظمة الاممية.

الى ذلك، نقلت "الجزيرة" الاخبارية عن صحيفة "معاريف" عن "أردان" قوله : ان مبنى الأمم المتحدة يجب أن يُغلق ويُمحى من على وجه الأرض.

وفي خطوة مشينة اخرى، كان للمبعوث الصهيوني تعليق على اجتماع الجمعية الاممية العامة بتاريخ 10 مايو 2024م، للتصويت على مشروع قرار مجموعة الدول العربية حول عضوية فلسطين التامة في هذه المنظمة؛ حيث قام بتمرير نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.

انتهى ** ح ع