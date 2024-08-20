٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٣٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85574203
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اللواء باقري : الرؤية الاستراتيجية السائدة على صناعتنا الدفاعية بلغت مرحلة الازدهار والفعالية

٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٣٠ م
رمز الخبر: 85574203
اللواء باقري : الرؤية الاستراتيجية السائدة على صناعتنا الدفاعية بلغت مرحلة الازدهار والفعالية

طهران/20 آب/أغسطس/ارنا-أکد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري"، بان الرؤية الاستراتيجية التي تسود صناعتنا الدفاعية والعسكرية اليوم، بلغت مرحلة الازدهار والفعالية.

وأضاف باقري في رسالة موجهة الی وزیر الدفاع و إسناد القوات المسحلة العمید محمد رضا أشتياني، لمناسبه ذكرى "یوم صناعة الدفاع" الوطني : لقد شكلت القوات المسلحة الإيرانية والصناعة الدفاعية في البلاد حصنا منيعا امام تهديدات الأعداء ومضمري السؤوء للجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

وتابع رئيس هيئة الاركان : إن الرؤية الاستراتيجية التي تسود الصناعة الدفاعية والعسكرية في ايران، باعتبارها إحدى ركائز إنتاج "القوة الوطنية" للبلاد، بلغت اليوم مرحلة الازدهار والفعالية.

واكمل باقري : إن الصناعة الدفاعية الإيرانية بلغت من الاقتدار ما يحذر الاعداء من اي اتخاذ خطوة سقيمة او الانجرار وراء حسابات خاطئة في الاعتداء على السيادة او اتباع اي نوايا شريرة اخرى.

انتهی**2054 / ح ع **

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