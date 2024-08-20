اللواء باقري : الرؤية الاستراتيجية السائدة على صناعتنا الدفاعية بلغت مرحلة الازدهار والفعالية

وأضاف باقري في رسالة موجهة الی وزیر الدفاع و إسناد القوات المسحلة العمید محمد رضا أشتياني، لمناسبه ذكرى "یوم صناعة الدفاع" الوطني : لقد شكلت القوات المسلحة الإيرانية والصناعة الدفاعية في البلاد حصنا منيعا امام تهديدات الأعداء ومضمري السؤوء للجمهورية الاسلامية والشعب الايراني.

وتابع رئيس هيئة الاركان : إن الرؤية الاستراتيجية التي تسود الصناعة الدفاعية والعسكرية في ايران، باعتبارها إحدى ركائز إنتاج "القوة الوطنية" للبلاد، بلغت اليوم مرحلة الازدهار والفعالية.

واكمل باقري : إن الصناعة الدفاعية الإيرانية بلغت من الاقتدار ما يحذر الاعداء من اي اتخاذ خطوة سقيمة او الانجرار وراء حسابات خاطئة في الاعتداء على السيادة او اتباع اي نوايا شريرة اخرى.

انتهی**2054 / ح ع **