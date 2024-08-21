٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85574332
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ممثلية إيران بالأمم المتحدة: جرائم كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي غير مسبوقة

٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٥٩ ص
رمز الخبر: 85574332
ممثلية إيران بالأمم المتحدة: جرائم كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي غير مسبوقة

نيويورك / 21 آب/اغسطس/ارنا- اعتبرت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، جرائم كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي بانها غير مسبوقة.

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، الثلاثاء: إن ما يسمى بالجيش "الأكثر أخلاقية" قتل بلا رحمة في مجازر جماعية ما يقرب من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت: إن جرائم كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي غير مسبوقة. انظروا كيف عرّف المتعصبون الأخلاق بطريقتهم الخاصة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة (7 تشرين الاول/اكتوبر 2023) بلغ عدد الشهداء في القطاع 40500 شخص وعدد الجرحى 92401 شخص، منهم 33% أطفال و8.6 بالمائة مسنين و 18.4% نساء.

انتهى ** 2342

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