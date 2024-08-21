محادثات بين ناشطين اقتصاديين إيرانيين وروس لتعزيز التعاون في صناعة السيارات

وترأس الجانب الإيراني في هذه المحادثات فرشاد مقيمي، نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة والرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية، وحضرالاجتماع من الجانب الروسي مسؤولون من شركة "أفتوفاز" للسيارات.

وفي هذا الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بحضور مجموعة من نشطاء صناعة السيارات الإيرانية الحاضرين في معرض موسكو للسيارات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تطوير التعاون، بما في ذلك دور مصنعي قطع الغيار في ايران في سد احتياجات السوق الروسية.

كما أبدى الطرفان اهتمامهما باستخدام قدرات بعضهما البعض لتصدير السيارات الإيرانية والروسية إلى الطرف الآخر.

وافتتح معرض موسكو الدولي للسيارات 2024 يوم الاثنين، ويعرض فيه ممثلو صناعة السيارات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منتجاتهم الجديدة للعام الثالث على التوالي في اطار جناح خاص.

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