إيران وأفغانستان تتفقان على تبادل المعلومات بهدف تكثيف مكافحة المخدرات

وأشار محمد زارعي في تصريح للصحفيين الثلاثاء إلى نتائج لقاءات واجتماعات الوفد الإيراني مع مسؤولي حكومة تصريف الأعمال الأفغانية في كابول، وقال: تم خلال هذه اللقاءات بحث قضية مكافحة المخدرات والوقاية والحد من الطلب على الافيون وعلاج مدمني المخدرات.

وصرح مساعد الشؤون الدولية في لجنة مكافحة المخدرات في ايران ورئيس الوفد الايراني إلى أفغانستان ان تبادل المعلومات فيما يتعلق بمكافحة المخدرات، ونقل الخبرات في هذا المجال، وتقديم الخدمات التعليمية لمكافحة المخدرات وتشكيل لجان مشتركة لتبادل المعلومات هو أحدث اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة الأفغانية المؤقتة.

وذكر أن استهلاك وتهريب المخدرات لا يتركزان في مكان واحد، وأضاف: بالنظر إلى هذه القضية، يجب أن تكون المعلومات الإقليمية ومتعددة الأطراف لمكافحة المخدرات على جدول الأعمال، لذلك تقرر تعزيز التنسيق اللازم من أجل مكافحة المخدرات، ويجب على الأطراف استخدام قدراتها المعلوماتية لضرب عصابات تهريب المخدرات الكبرى.

وقال زارعي: إن تفعيل المبادرة الثلاثية بين إيران وأفغانستان وباكستان لمكافحة المخدرات، التي تتخذ من طهران مقرا لها وهي غير نشطة الآن، كان أحد المطالب الجادة الأخرى للجانبين خلال زيارة الوفد الايراني لكابول.

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