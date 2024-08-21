مسؤول: مشروع سكة ​​حديد "شلمجة – البصرة" يتقدم بسرعة جيدة

وبعد زيارته التفقدية الثلاثاء إلى منطقة شلمجة الحدودية وأيضاً إلى مدينة البصرة العراقية، كتب "ميعاد صالحي" على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: بعد الزيارة التي قمنا بها قبل ثلاثة أسابيع ، وزيارتنا اليوم لحدود شلمجة-البصرة ، اطلعنا على مدى التقدم المحرز في تنفيذ مشروع سكة ​​حديد "شلمجة-البصرة" وبالطبع كان معنا اليوم المدير التنفيذي لشركة سكك حديد العراق.

وأضاف: في بداية البرنامج اطلعنا على عملية ازالة الألغام لمسافة 3 كيلومترات داخل الحدود العراقية في منطقة شلمجة، حيث تم العثور على كميات من المواد التي تنفجر (من مخلفات الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية)، بما في ذلك ألغام وقنابل يدوية وقذائف هاون، اضافة الى قنبلة بزنة 500 رطل.

وقال صالحي: في الجزء الثاني من الزيارة قمنا بتفقد سير العمل لبناء الجسر على نهر اروند (شط العرب) برفقة يونس خالد المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية العراقية. أعمال أساسات الجسر بدات منذ 3 أسابيع، وتم حتى الآن حفر وصب الخرسانة لتسع دعامات، وتجري عملية الحفر لبناء الدعامة العاشرة.

وتابع: من أجل التسريع في إنجاز المشروع، يتم تنفيذ أجزاء مختلفة من المشروع، خاصة إزالة الألغام وبناء الجسور، بشكل متزامن ومتواز، والحمد لله المشروع الذي كنا ننتظره منذ أكثر من 40 عامًا قد بدأ عملانيا ويشهد الآن تقدما جيدا.

واعرب عن امله بالانتهاء من المشروع في المستقبل القريب لتتاح امكانية نقل الزوار عبر السكك الحديدية من ايران إلى كربلاء تحقيقا لهذا الحلم بعد عدة عقود من الزمن.

انتهى ** 2342