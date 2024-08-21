استشهاد أربعة فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الصهيوني في ديرالبلح

وأعلنت مصادر اخبارية وصول أربعة شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف أحد المباني شرق دير البلح.

وذكرت المصادر أن عدداً من المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخصين جراء قصف الجيش الصهيوني لبلدة الظهيرة الحدودية.

ويقوم الکیان الصهيوني، الذي خسر الحرب مع حزب الله، بقصف المناطق السكنية في جنوب لبنان والحدود مع فلسطين المحتلة للتعويض عن هزيمته.

وفي الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على المناطق السكنية في جنوب لبنان، ارتقى العديد من الشهداء والجرحى.

انتهى**3276