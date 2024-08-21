الاحتلال الإسرائيلي نفذ 2777 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس

وأضاف هذا المركز، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل عشرات العائلات الفلسطينية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفرضت سلسلة من العقوبات على آخرين، بدعوى أن أبناءهم من منفذي عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددا من منازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية واعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة.

فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في بلدة تقوع، شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها البلدة حيث شرعت في تفريغ المنزل من محتوياته قبل أن تهدمه بالكامل، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت سلطات الاحتلال مبنى قيد الإنشاء في بلدة دير الأسد، بقضاء عكا داخل الخط الأخضر، بحجة البناء دون ترخيص، وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت القرية بالآليات العسكرية، ورافقتها جرافات الهدم.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت كذلك صباح اليوم منزلا ومنشآت تجارية وصناعية في حي "وادي الجوز"، بالقدس المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان بأن أصحاب المنشآت فوجئوا باتصال من قوات الاحتلال لإبلاغهم بقرار الهدم؛ ولم يُسمح لهم بنقل متاعهم، رغم حصولهم على قرارات من المحكمة الاسرائيلية بعدم الهدم.

على صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون، جنوب طوباس في شمال الضفة الغربية، ودهمت عددا من المنازل والمحال التجارية، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

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