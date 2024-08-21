٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ ص
رمز الخبر: 85574598
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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للمرة الاولى عالميا؛

أخصائية إيرانية تخترع معجون تعليمي لتدريب طلاب طب الأسنان الترميمي

٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٣ ص
رمز الخبر: 85574598
أخصائية إيرانية تخترع معجون تعليمي لتدريب طلاب طب الأسنان الترميمي

كرج /21 آب/اغسطس/ ارنا - أعلنت جامعة ألبرز للعلوم الطبية انه وللمرة الأولى عالميا، تم اختراع معجون تعليمي مناسب لتدريس وتدريب طلاب طب الأسنان الترميمي والتجميلي من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعة.

وافادت جامعة البرز للعلوم الطبية ان هذا النوع من المعجون اخترعته اخصائية طب الأسنان الترميمي والتجميلي وعضو الهيئة الأكاديمية في هذه الجامعة الدكتورة "زهراء ملك حسيني".

واوضحت بان هذا الإنجاز العلمي الجديد يمكن الاستفادة منه في تعليم أجزاء الجسم المختلفة لجميع الفئات العمرية من المرحلة الابتدائية الى المرحلة الجامعية في اختصاصات العلوم الطبية.

و يستخدم الطلاب حتى الان مواد صلبة للغاية ولا تشبه مواد ترميم الأسنان الأصلية والحقيقية كالجبس والشمع للتعرف على بنية الأسنان،  علاوة على ذلك فانها تحدث العديد من التلوثات البيئية أثناء العمل بها، هذا بالاضافة الى ان احتمالية كسر العجائن التعليمية المستخدمة في الجامعات كبيرة جدا ولا يستطيع الطالب تكرار عملية التعلم عدة مرات.

اما هذا النوع من المعجون التعليمي الجديد فهو ناعم ومرن للغاية، ويمكن للطلاب إعادة تشكيل شكل الاسنان والاضراس عدة مرات ليتعلموا تشريحها بالكامل، ولم تعد هناك حاجة لاستخدام الأسنان البلاستيكية بعد الآن، كما يعد هذا المعجون اقتصادي للغاية.

انتهى**ر. م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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