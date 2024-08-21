٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:١١ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85574600
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استشهاد 60 فلسطينيا إثر هجمات الاحتلال الصهيوني في غزة

٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:١١ ص
رمز الخبر: 85574600
استشهاد 60 فلسطينيا إثر هجمات الاحتلال الصهيوني في غزة

طهران / 21 آب/أغسطس/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية فلسطينية أن عدد شهداء هجمات الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل إلى 60 شهيدا.

وأعلنت مصادر إخبارية أكثر من 60 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع في الساعات الماضية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال الصهيوني يواصل استهداف النازحين في مدينة حمد بخان يونس ويدمر المباني السكنية.

وتابعت أنه نفذ طيران الاحتلال الصهيوني عدة غارات بمنطقة شرق رمزون دير البلح وسط قطاع غزة.

وكما استهدف الاحتلال الصهيوني بقصف مدفعي عنيف محيط أبراج "القسطل" شرق دير البلح وجنوب شرق بلدة "المصدر" وسط قطاع غزة.

وأفادت المصادر بوصول إصابات إلى المستشفى الميداني للصليب الاحمر جراء اطلاق آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين بمواصي غرب رفح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 4 مجازر، وصل منها إلى مستشفيات القطاع، 58 شهيدا و 179 مصابا في الساعات الـ 24 الماضية.  

 وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الصهيوني ارتفع إلى 38 ألف شهيد و 87 ألفا و 445 مصابا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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