إيران والعراق يؤكدان على تعزيز التعاون التعليمي والبحثي

وخلال اللقاء، أشار حجة الإسلام رستمي إلى العلاقات القوية وطويلة الأمد بين البلدين و أكد على أهمية تعزيز التعاون التعليمي والبحثي ، ودعا إلى توسيع التفاعلات العلمية بين جامعات إيران والعراق.

كما أكد على الدور المركزي للجامعات في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين.

وأشار رستمي إلى الإنجازات العلمية التي حققتها إيران في مختلف المجالات، ودعا وزير التعليم العالي العراقي إلى الاستفادة من هذه الخبرات وإقامة برامج تعليمية مشتركة لتعزيز التعاون العلمي بين جامعات البلدين.

و تطرق إلى إلى أهمية تعميق العلاقات بين الطلاب والأساتذة في البلدين واقترح إقامة برامج تبادل الطلاب والأساتذة على نطاق أوسع كما اقترح تنظيم دورات تدريبية وبحثية مشتركة قصيرة المدى للطلاب والأساتذة للاستفادة بشكل مباشر من الخبرات والمعرفة العلمية لكلا البلدين.

بدوره أكد الدكتور نعيم العبودي في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي وأكد اهتمام العراق باستخدام الخبرات العلمية والتعليمية الإيرانية لتحسين النظام التعليمي في بلاده.

وتمت في هذا اللقاء مناقشة القضايا والمشاكل المتعلقة بالطلاب العراقيين في إيران، وأكد الطرفان على ضرورة التعاون الوثيق لحل هذه المشاكل وتحسين ظروف الطلاب التعليمية.

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