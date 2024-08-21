٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85575087
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ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق يتفقد موكب أربعيني للأطفال واليافعين في كربلاء

٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤١ م
رمز الخبر: 85575087
ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق يتفقد موكب أربعيني للأطفال واليافعين في كربلاء

طهران / 21 آب/أغسطس/إرنا- تفقد ممثل قائد الثورة الاسلامية في العراق آية الله "مجتبى حسيني"، مواكب وغرف الأطفال واليافعين المختلفة خلال الأربعين الحسيني.

وخلال هذه الزيارة التفقدية، قام مسؤولو كل غرفة بالتعريف بطريقة عمل غرفتهم المذكورة مع شرحهم تفصيلي لما يقومون به.

ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق يتفقد موكب أربعيني للأطفال واليافعين في كربلاء

وأجريت نشاطات جيدة جدا في هذا الموكب لأن فئة الأطفال واليافعين مهمة جدا خصوصا أن العدو يركز على قضية الأطفال واليافعين والسيطرة على عقولهم.

واستغرقت هذه الزيارة ما يقرب من 90 دقيقة وقدم ممثلو الأجنحة المختلفة خلالها تقريرا ميدانيا كاملا لممثل قائد الثورة الاسلامية.

ودعا ممثل الولي الفقية في العراق جميع خدام الإمام الحسين (ع) ببذل قصارى جهدهم للارتقاء بالثقافة الحسينية في الأربعين الحسيني، مؤكدا أن هذه الجهود ستثمر عن أعمال ناجحة ومباركة.

انتهى**3276

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