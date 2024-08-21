ممثل قائد الثورة الإسلامية في العراق يتفقد موكب أربعيني للأطفال واليافعين في كربلاء

وخلال هذه الزيارة التفقدية، قام مسؤولو كل غرفة بالتعريف بطريقة عمل غرفتهم المذكورة مع شرحهم تفصيلي لما يقومون به.

وأجريت نشاطات جيدة جدا في هذا الموكب لأن فئة الأطفال واليافعين مهمة جدا خصوصا أن العدو يركز على قضية الأطفال واليافعين والسيطرة على عقولهم.

واستغرقت هذه الزيارة ما يقرب من 90 دقيقة وقدم ممثلو الأجنحة المختلفة خلالها تقريرا ميدانيا كاملا لممثل قائد الثورة الاسلامية.

ودعا ممثل الولي الفقية في العراق جميع خدام الإمام الحسين (ع) ببذل قصارى جهدهم للارتقاء بالثقافة الحسينية في الأربعين الحسيني، مؤكدا أن هذه الجهود ستثمر عن أعمال ناجحة ومباركة.

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