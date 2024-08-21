مسؤول "وحدة شهداء الأقصى" الفلسطينية شهيدًا في غارة صهيونية على صيدا

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وتم نقل إصابتين من مكان الاستهداف، فيما أخمد رجال الإطفاء الحريق الذي نشب في السيارة.

وقد أكد قائد كتائب شهداء الأقصى "منير المقدح" في حديث لقناة "الميادين" خبر استشهاد المقدح، لافتا الى أننا نسير في طريق نصر أو شهادة والاغتيالات تزيدنا صلابة.

وتابع :"الاغتيالات تزيدنا قوة وهذه الشهادة وسام شرف والمقاومة لا تزال صلبة على الأرض".

وقد زفت كتائب شهداء الأقصى الشهيد القائد خليل المقدح الذي ارتقى شهيدًا أثناء قيامه بواجبه النضالي، ضمن معركة طوفان الأقصى.

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