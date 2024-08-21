٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٢ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85575095
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مسؤول "وحدة شهداء الأقصى" الفلسطينية شهيدًا في غارة صهيونية على صيدا

٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٢ م
رمز الخبر: 85575095
مسؤول "وحدة شهداء الأقصى" الفلسطينية شهيدًا في غارة صهيونية على صيدا

طهران/ 21 آب/اغسطس/ارنا- استشهد مسؤول "وحدة شهداء الأقصى" الفلسطينية "خليل حسين المقدح" بغارة صهيونية من مسيرة استهدفت سيارة رباعية الدفع كانت تقله قرب مسجد الإمام علي (ع) في منطقة الفيلات بمدينة صيدا.

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وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وتم نقل إصابتين من مكان الاستهداف، فيما أخمد رجال الإطفاء الحريق الذي نشب في السيارة.

وقد أكد قائد كتائب شهداء الأقصى "منير المقدح" في حديث لقناة "الميادين" خبر استشهاد المقدح، لافتا الى أننا نسير في طريق نصر أو شهادة والاغتيالات تزيدنا صلابة.

وتابع :"الاغتيالات تزيدنا قوة وهذه الشهادة وسام شرف والمقاومة لا تزال صلبة على الأرض".

وقد زفت كتائب شهداء الأقصى الشهيد القائد خليل المقدح الذي ارتقى شهيدًا أثناء قيامه بواجبه النضالي، ضمن معركة طوفان الأقصى.

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