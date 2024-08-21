تعزيز الوفاق الوطني.. مجلس الشورى الإسلامي يمنح الثقة للوزراء المقترحين للحكومة الـ14

وأقیمت الیوم الأربعاء ، الجلسة التاسعة والأخیرة لمناقشة كفاءة الوزراء المقترحين للحكومة الـ14 والتحقق من مؤهلاتهم من خلال عرض برامجهم الوزارية في مجلس الشورى الاسلامي و تم الیوم التصويت على الوزراء المقترحين في المجلس لإعطاء الثقة للحكومة الـ14.

وقدم رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان الاسبوع الماضي ، قائمة تشكيلته الوزارية المُقترحة الى مجلس الشورى الاسلامي للبت فيها، وذلك بعد مشاوراته المكثفة منذ استلامه مسؤوليته الجديدة لتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ووفقا للقانون، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الوزراء بعد إجراء مشاورات متعددة مع مختلف الكتل النيابية، ويقدم تشكيلته الوزارية الى مجلس الشورى الاسلامي لمنحهم الثقة بعد عرض خططهم الوزارية.

وجاءت التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على مجلس الشورى الاسلامي لأخذ الثقة كما يلي:

وزير التربية والتعليم العالي "علي رضا كاظمي".

وزير الإتصالات وتقنية المعلومات "ستّار هاشمي".

وزير الامن "اسماعيل خطيب".وزير الاقتصاد والمالية "عبد الناصر همتي".

وزير الخارجية "عباس عراقجي".

وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "محمد رضا ظفرقندي".

وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي "احمد ميدري".

وزير الزراعة "غلام رضا نوري".

وزير العدل " امين حسين رحيمي".

وزير الدفاع " عزيز نصير زادة".

وزيرة الطرق والتنمية الحضرية "فرزانة صادق".

وزير الصناعة والتعدين والتجارة "محمد اتابك".

وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا "حسين سيمايي".

وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي " عباس صالحي".

وزير الداخلية "اسكندر مؤمني".

وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية " محمد رضا صالحي اميري".

وزير النفط "محسن باك نجاد".

وزير الطاقة "عباس علي ابادي".

وزير الرياضة و الشباب " أحمدي دنيامالي".

انتهی**3280