كنعاني: ندين بشدة استمرار الإبادة الجماعية الوحشية للشعب الفلسطيني في غزة

وكتب ناصر كنعاني على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي: 21 أغسطس، ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى أول قبلة المسلمين علي يد الصهاينة.

وأضاف:قد أطلقت منظمة التعاون الإسلامي على هذا اليوم اسم "اليوم العالمي للمساجد" بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال: في اليوم العالمي للمساجد،إننا ندين بشدة اعتداءات الکیان الصهيوني المتكررة على المسجد الأقصى، واستمرار الإبادة الجماعية الوحشية للشعب الفلسطيني المضطهد، والتدمير المروع الذي يقوم به الصهاينة في قطاع غزة ونجدد دعوتنا للعالم لاتخاذ إجراءات عملية وفورية وفعالة ضد کیان الفصل العنصري هذا.

وتسبب الصهاينة خلال الأشهر العشرة الماضية في استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، بينهم آلاف الأطفال والرضع والنساء في قطاع غزة والضفة الغربية وقاموا بالتدمير والتخريب واسع النطاق للمساجد والكنائس، وأثبتوا للعالم أجمع بوضوح عداوتهم الصريحة لمقدسات الأديان السماوية وتعاليمها الإلهية.

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