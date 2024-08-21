إيرواني: رد إيران على إسرائيل سيتم بأقصى درجات المباغتة

ورد أمير سعيد إيرواني مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، على سؤال حول ما اذا كانت ايران ستمتنع عن مهاجمة الكيان الإسرائيلي حتى تستمر مفاوضات وقف إطلاق النار، بالقول ان "توقيت الرد الإيراني سيتم تحديده بدقة لضمان حدوث ذلك في منتهى المباغتة ".

وأضاف سفير إيران لدى الأمم المتحدة ان : "رد إيران يجب أن يعاقب المعتدي على العمل الإرهابي وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية ويعزز قدرة الردع الإيرانية ليجلب الندم العميق في الكيان الاسرائيلي وبالتالي يكون بمثابة رادع.

وأضاف: "علاوة على ذلك، يجب إعداد رد إيران بعناية لتجنب أي تأثير سلبي محتمل على وقف إطلاق النار المحتمل في غزة".

وقال مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تعمدت تأخير الرد على الكيان الإسرائيلي حتى معرفة نتيجة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة: "رد إيران يجب أن تكون له نتيجتان محددتان. أولا، يجب معاقبة المعتدي بسبب الإرهاب وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية. ثانياً، يجب أن يعمل على تعزيز قوة الردع الإيرانية وجلب الندم العميق للكيان لمنع أي عدوان في المستقبل".

وقال ممثل جمهورية إيران الإسلامية في الأمم المتحدة: "أيضًا، يجب أن يتجنب رد إيران التأثير السلبي المحتمل على وقف إطلاق النار المحتمل (في غزة). ربما يكون جواب إيران في الوقت والظروف وبالطريقة التي يحسب لها هذا الكيان ادنى احتمال. ربما عندما تكون عيونهم ترقب السماء وشاشة الرادار، سيتفاجأون من الأرض، وربما مزيج من الاثنين."

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