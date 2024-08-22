وزيرة خارجية اليابان لـ عراقجي: نعتزم العمل معكم لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

وفي رسالة وجهتها الاربعاء، هنأت وزيرة الخارجية اليابانية، عراقجي، لانتخابه وزيرا للخارجية الإيرانية وقالت: أتوقع بقوة أن تلعب إيران دورها البناء بصورة اكبر في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والتقدم بالتعاون والتفاعل مع المجتمع الدولي.

واشارت كاميكاوا الى إن وزير الخارجية الإيراني الجديد هو سفير سابق لدى اليابان وأبرز باحث للدراسات اليابانية في إيران، وقالت: نعتزم التعاون الوثيق معكم لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين على أساس العلاقات الودية طويلة الأمد بين اليابان وجمهورية إيران الإسلامية من أجل تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي منح الثقة خلال اجتماعه يوم الاربعاء للتشكيلة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس مسعود بزشكيان، والتي تضمنت 19 وزيرا مرشحا من ضمنهم عباس عراقجي الذي تم ترشيحه لتولي حقيبة الخارجية.

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