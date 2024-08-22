وزير الخارجية الأرميني لـ عراقجي: مستعدون للمزيد من تطوير العلاقات بين يريفان وطهران

وكتب ميرزويان في رسالة موجهة إلى عراقجي، يوم الاربعاء مهنئا بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية إيران الإسلامية.

كما تمنى وزير خارجية أرمينيا النجاح لعراقجي كوزير للخارجية في جمهورية إيران الإسلامية وقال: نحن على استعداد للعمل معكم للمزيد من تطوير العلاقات القوية بين إيران وأرمينيا باعتبارهما دولتين صديقتين وجارتين.

يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي منح الثقة خلال اجتماعه يوم الاربعاء للتشكيلة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس مسعود بزشكيان، والتي تضمنت 19 وزيرا مرشحا من ضمنهم عباس عراقجي الذي تم ترشيحه لتولي حقيبة الخارجية.

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