وزير خارجية كازاخستان يهنئ عراقجي لمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الايرانية

وجاء في جانب من رسالة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية كازاخستان، مراد نورتيليو: أهنئ بصدق معاليكم على تعيينكم وزيراً لخارجية جمهورية إيران الإسلامية وأعرب عن أطيب تمنياتي لكم.

وأضاف: إن خبرتكم الدبلوماسية الممتازة وسمعتكم الدولية المرموقة ستقودان بلا شك سياسة إيران الخارجية إلى نجاحات جديدة تؤدي إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وصرح نورتيليو: اليوم، تعد بلادكم شريكًا موثوقًا لكازاخستان في الشرق الأوسط ومنطقة بحر قزوين، كعضو صالح في المجتمع الدولي يتمتع بأسس سياسية قوية وتضامن شعبها.

وأكد وزير خارجية كازاخستان استعداده لبذل جهود مشتركة لمواصلة تطوير العلاقات القوية والتعاون متعدد الأطراف بين أستانا وطهران على أساس الصداقة التقليدية والحوارات السياسية الهادفة.

يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي منح الثقة خلال اجتماعه يوم الاربعاء للتشكيلة الوزارية المقترحة من قبل الرئيس مسعود بزشكيان، والتي تضمنت 19 وزيرا مرشحا من ضمنهم عباس عراقجي الذي تم ترشيحه لتولي حقيبة الخارجية.

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