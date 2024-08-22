تتويج ايران ببطولة العالم بالمصارعة الرومانية للناشئين

وأقيمت منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية للناشئين خلال الفترة من 20 الى 22 آب/ أغسطس في العاصمة الأردنية عمان، وانتهت مساء الاربعاء باحتفاظ ايران بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي.

حصد منتخب إيران 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات برونزية، حيث نال الذهبية كل من آرمين شمسي بور في وزن 48 كغم، وأمير مهدي سعيدي نوا في وزن 65 كغم، ودانيال إيزدي في وزن 92 كغم، فيما احرز البرونزية كل من أبو الفضل كرمي في وزن 51 كغم، وعماد رضا محسن نجاد في وزن 80 كغم، وعلي أصغر دادبخش في وزن 110 كغم.

وفي ترتيب الفرق، نالت إيران البطولة برصيد 140 نقطة، فيما احتلت أوزبكستان مركز الوصافة برصيد 113 نقطة وجاءت أذربيجان في المركز الثالث برصيد 105 نقاط.

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