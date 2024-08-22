رئيس الجمهورية: البرلمان خلق يوما تاريخيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية

وخلال استقباله ، مساء الأربعاء ، ممثلي محافظتي خراسان الشمالية وإيلام، اشاد الرئيس بزشكيان بالتصويت الحاسم والفريد من قبل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي للوزراء الـ 19 الذين اقترحهم للحكومة الرابعة عشرة وخلقوا يوما تاريخيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: بهذا الإجراء، صافح مجلس الشورى الحكومة بحرارة من أجل خلق الوفاق الوطني في البلاد، ونأمل أن يؤدي هذا التعاون والتآزر بين مجلس الشورى والحكومة إلى فك العقد من حياة المواطنين وحل مشاكل البلاد.

وأضاف: إن حكومة الوحدة الوطنية ستفي بوعدها بخدمة الشعب بأمانة وستبذل قصارى جهدها في هذا الاتجاه.

كما أدرج الدكتور بزشكيان إزالة الحرمان من المحافظات الأقل نموا في البلاد كأحد الأجندات الرئيسية للحكومة الرابعة عشرة وأوضح: أعتقد أنه من أجل حل المشاكل وتحسين البنية التحتية للمحافظات، فإن الخطوة الأولى هي رسم خارطة طريق علمية وتنفيذية تعتمد على احتياجات الشعب ذات الأولوية، وفي هذا الصدد، فإن دور النواب والنخب العلمية والأكاديمية في المحافظات مهم للغاية.

وفي هذا الاجتماع، ناقش ممثلو محافظتي خراسان الشمالية وإيلام، بحضور رئيس الجمهورية، أهم القضايا والتحديات التي تواجه دوائرهم، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية للنقل والرعاية الصحية والخدمات الحضرية، وتفعيل قدرة الحدود في خلق الثروة للبلاد والمناطق النامية، واستكمال المشاريع نصف المكتملة، وخاصة في قطاع الإسكان، وتنظيم الأراضي الزراعية، وكذلك اختيار المدراء في المحافظات من ابناء مناطقهم.

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