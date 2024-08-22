إيران وبيلاروسيا تؤكدان على تطوير التعاون القانوني والقضائي

ووفقًا لوكالة أنباء إرنا، التقى علي رضا صانعي، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى جمهورية بيلاروسيا، مع أندريه إيفانوفيتش أشود، النائب العام لجمهورية بيلاروسيا .

واستعرض الطرفان في هذا اللقاء العلاقات الآخذة في الاتساع بين البلدين في كافة المجالات بما فيها التعاون القانوني والقضائي، وأكدا الاستعداد لتطوير هذا النوع من التعاون في المستقبل.

وفي هذا اللقاء، قام النائب العام لجمهورية بيلاروسيا وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتقييم إيجابي للزيارة المتبادلة للنائبين العامين للبلدين إلى إيران وبيلاروسيا، وكذلك الاجتماعات التي عقدت على هامش اجتماعات اقليمية ودولية مثل اجتماع المدعين العامين لمنظمة شنغهاي للتعاون مشددين على ضرورة مواصلة اللقاءات والمشاورات على مستوى المدعين العامين في البلدين.

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