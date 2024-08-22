الاحتلال يعتقل 10200 فلسطيني منذ 7 أكتوبر

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضّفة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

- هيئات الأسرى: ارتفاع معتقلي الضفة المحتلة إلى 9325 فلسطينيًّا منذ بداية العدوان على غزة

- بينهم أطفال وطالب بالثانوية.. حملة اعتقالات صهيونية واسعة بالضفة الغربية

وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة خلال حملات الاعتقال، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى تّخريب وتّدمير منازل المواطنين، حسب البيان.

وترافقت هذه الحصيلة مع بدء «إسرائيل» حرب إبادة شاملة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، فضلا عن أكثر من 93 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الركام وفي الطرقات حيث يصعب الوصول إليهم.

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