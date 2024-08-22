٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85576033
T T
٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

الجيش الإيراني يعلن الإستعداد لتعزيز التعاون مع الحكومة الرابعة عشرة

٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣٣ م
رمز الخبر: 85576033
الجيش الإيراني يعلن الإستعداد لتعزيز التعاون مع الحكومة الرابعة عشرة

طهران / 22 آب/اغسطس/ارنا-هنأ القائد العام للجيش في رسالتين منفصلتين، وزراء الحكومة الرابعة عشرة لحصولهم على تصويت الثقة من المجلس الإسلامي، وأعلن استعداد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات والتخصصات والإمكانات المتاحة.

وبحسب ما أفادت به وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد أعرب أمير اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، يوم الخميس  22 آب/اغسطس أعرب عن تبريكه للحكومة الرابعة عشرة في رسائل منفصلة إلى 19 وزيراً في الحكومة ونواب الرئيس، بالإضافة إلى تهنئة الشعب الإيراني الكريم على التصويت على الثقة. 

وأكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الرسالة: تطوير التعاون الثنائي بما يتماشى مع السياسات العامة للنظام والإجراءات بعيدة النظر لقائد الثورة الإسلامية مع الرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل استغلال القدرات الداخلية القيمة والنهج العلمي للرئيس في تعزيز الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن ذلك  ضرورة حتمية وتبعث المزيد من الأمل في المجتمع.

**إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

سمات

تعليقك

You are replying to: .