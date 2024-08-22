٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:١٨ م
رمز الخبر: 85576119
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journalistاحمد قزوینی حائری

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وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون للعمل بشكل وثيق مع عراقجي لتعميق العلاقات الثنائية

٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:١٨ م
رمز الخبر: 85576119
وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون للعمل بشكل وثيق مع عراقجي لتعميق العلاقات الثنائية

اسلام آباد/22اب/اغسطس/ارنا- اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني انتخاب سيد عباس عراقجي وزيرا جديدا للخارجية دليلا على ثقة الشعب الإيراني به وقال إنه على استعداد للعمل معه بشكل وثيق بهدف تعميق العلاقات الثنائية قدر الإمكان .

وبحسب مراسل وكالة أنباء إرنا اليوم الخميس، قال السيناتور محمد إسحاق دار في رسالة اليوم: أهنئ بصدق انتخاب السيد سيد عباس عراقجي وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مشيراً إلى ان انتخاب عراقجي يعد دليلا على ثقة بلاده به لتوجيه السياسة الخارجية الإيرانية.

وأكد السيناتور محمد إسحاق: إنني حريص على العمل بشكل وثيق مع وزير الخارجية الإيراني الجديد لتعميق التعاون الثنائي بين باكستان وإيران.

وفي الختام تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني النجاح للسيد عباس عراقجي.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنه بعد خمسة أيام من العمل و10 اجتماعات عامة لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي لمراجعة خلفيات ومؤهلات وخطط الوزراء المقترحين، تم يوم أمس تحديد 19 وزيرًا في الحكومة الرابعة عشرة من خلال تصويت كامل بالثقة من قبل البرلمان.

وفي التصويت النهائي وبأغلبية أصوات أعضاء البرلمان، تم انتخاب السيد عباس عراقجي وزيراً للخارجية في الحكومة الرابعة عشرة.

** إنتهى

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journalistاحمد قزوینی حائری

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