وزير خارجية باكستان: نحن مستعدون للعمل بشكل وثيق مع عراقجي لتعميق العلاقات الثنائية

وبحسب مراسل وكالة أنباء إرنا اليوم الخميس، قال السيناتور محمد إسحاق دار في رسالة اليوم: أهنئ بصدق انتخاب السيد سيد عباس عراقجي وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مشيراً إلى ان انتخاب عراقجي يعد دليلا على ثقة بلاده به لتوجيه السياسة الخارجية الإيرانية.

وأكد السيناتور محمد إسحاق: إنني حريص على العمل بشكل وثيق مع وزير الخارجية الإيراني الجديد لتعميق التعاون الثنائي بين باكستان وإيران.

وفي الختام تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني النجاح للسيد عباس عراقجي.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنه بعد خمسة أيام من العمل و10 اجتماعات عامة لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي لمراجعة خلفيات ومؤهلات وخطط الوزراء المقترحين، تم يوم أمس تحديد 19 وزيرًا في الحكومة الرابعة عشرة من خلال تصويت كامل بالثقة من قبل البرلمان.

وفي التصويت النهائي وبأغلبية أصوات أعضاء البرلمان، تم انتخاب السيد عباس عراقجي وزيراً للخارجية في الحكومة الرابعة عشرة.

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