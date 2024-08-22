٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٧ م
رمز الخبر: 85576128
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journalistاحمد قزوینی حائری

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وزير خارجية جمهورية طاجيكستان يبارك لـ "عراقجي" اختياره وزيرا للخارجية

٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٧ م
رمز الخبر: 85576128
وزير خارجية جمهورية طاجيكستان يبارك لـ "عراقجي" اختياره وزيرا للخارجية

طهران/22اب/اغسطس/ارنا- بعث وزير خارجية جمهورية طاجيكستان رسالة هنأ فيها عراقجي بمناسبة تعيينه رئيسا للسلك الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحسب وكالة أنباء إرنا، بعث وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، برسالة إلى السيد عباس عراقجي، هنأه فيها بتعيينه وزيرا لخارجية بلادنا.

وجاء نص رسالته كما يلي:

"عزيزي السيدعباس عراقجي معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية

يشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة لمعاليكم بمناسبة تعيينكم وزيرا للخارجية في جمهورية إيران الإسلامية.

أنا متأكد من أنه من خلال الجهود المشتركة لبلدين يتحدثان نفس اللغة والثقافة، أن يتم توسيع التعاون المشترك في أبعاد مختلفة.

وفي هذا الصدد، أتمنى لفخامتكم التوفيق في أداء المهام الموكلة إليكم، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية السلام والاستقرار والتقدم والرفاهية.

مع الاحترام

سراج الدين مهر الدين

**إنتهى

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journalistاحمد قزوینی حائری

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