٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م
رمز الخبر: 85576153
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journalistاحمد قزوینی حائری

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السيد عمار الحكيم يهنئ بزشكيان على منح الثقة لحكومته

٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ م
رمز الخبر: 85576153
السيد عمار الحكيم يهنئ بزشكيان على منح الثقة لحكومته

بغداد /22اب/اغسطس/ارنا- هنأ السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي الدكتور مسعود بزشكيان على منح مجلس الشورى الإسلامي الثقة لحكومته.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية نقلاً عن المكتب الإعلامي لتيار الحكمة الوطني العراقي، كتب "السيد عمار الحكيم" اليوم الخميس 22اب/اغسطس في رسالة تهنئة للدكتور مسعود بزشكيان :

"يسعدني إعلان تشكيل حكومتكم الموقرة والتصويت بالثقة عليها من كافة أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.

وأشار إلى أن نهج الحكومة الإيرانية يظهر فهماً صحيحاً للمرحلة الحالية وسعياً لمنع التوتر في المنطقة.

وتابع الحكيم: ان هذه الحكومة تمثل الاجماع الوطني وتعبر عن الاستجابة المتقدمة لظروف هذه المرحلة والفهم العميق لمخاطرها والجمع بين الواقع والحكمة السياسية في التفاعل مع احتياجات هذه المرحلة وقبل كل شيء. منع التوتر المتزايد في المنطقة.

و أكد السيد الحكيم على أهمية تعاون البلدين الجارين في إطار الأولويات المشتركة، خاصة الاقتصادية والاعتماد على الأسس الثقافية والتاريخية. والروابط الجغرافية التي هي من أبرز الأسس المشتركة.

** إنتهى

٠ Persons
journalistاحمد قزوینی حائری

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