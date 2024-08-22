"الشمال يحترق".. إعلام عبري: الأضرار طالت نحو 200 ألف دونم منذ بداية الحرب

وأدت العمليات في الجبهة الشمالية، إلى احتراق أكثر من 189 ألف دونم في شمال فلسطين المحتلة، طالت الغابات والأحراش والنباتات العشبية، والأراضي الزراعية، باعتراف صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وزادت مساحة المناطق المحروقة منذ بداية العام في الشمال بأكثر من 200% عن حرائق سابقة، ما يتجاوز الأضرار التي سببها العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/يوليو 2006، وحريق "الكرمل" عام 2010، وفقاً لبيانات هيئة الطبيعة والحدائق التابعة للاحتلال.

وأكد عالم بيئة إسرائيلي يعمل في الهيئة، في مقابلة مع الصحيفة الإسرائيلية، أن "إسرائيل" لم تعرف لهذه الحرائق مثيلاً من قبل، ففيما كانت المنطقة تشهد حرائق تطال آلاف الدونمات في السنة، احترق هذا العام ما يقارب الـ200 ألف دونم".

وتقع معظم المنطقة المتضررة بحسب "معاريف"، في مرتفعات الجولان، حيث النباتات العشبية أكثر قابلية للاشتعال، بمساحة تقدّر بما يقارب نحو 114 ألف دونم، فيما احترق في الجليل، نحو 74 ألف دونم، منها 17 ألف دونم من الغابات. إضافةً إلى أضرار كبيرة طالت محميات "راميم" في إصبع الجليل واحتراق 15 ألف دونم، واحتراق 4053 دونمًا في محية "ناحال ديشون" ، و3000 دونم في محمية "يهودية"، و336 دونماً في محمية "بانياس".

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