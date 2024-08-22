حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة مستمرة: 40265 شهيداً في إحصائية رسمية جديدة

ورصدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي ارتكاب الاحتلال 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، وصل منها إلى المستشفيات 42 شهيداً و163 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

قصف عنيف يطال مدينتي غزة وخان يونس

هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزّة، مرتكباً المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق أهالي القطاع، حيث تشهد مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس قصف مدفعي وجوي مستمر.

وذكرت مصادر أن طواقم الدفاع المدني انتشلت جثة شهيد مجهول الهوية من محيط مدينة حمد شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصف مدفعية الاحتلال منطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

فيما يواصل القصف المدفعي الإسرائيلي استهداف المنازل في شارع أبو حسني في دير البلح وسط القطاع، بالتزامن مع قصف جوي على شارعي السكة وكشكو شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة.

وصباح اليوم، انتشلت طواقم الدفاع المدني، جثامين 3 شهداء وعدد من الإصابات من منزل في تل الزعتر شمالي القطاع.

الاحتلال يواصل حربه على الصحافة

إلى جانب ذلك، استشهاد الصحافي الفلسطيني، حسام الدباكي، وزوجته وأبناءه وعدد آخر من أفراد عائلته نتيجة قصف الاحتلال شقته السكنية فجر اليوم في مخيم المغازي وسط القطاع.

وباستشهاده، يرتفع عدد الشهداء الصحافيين الذين استهدفهم الاحتلال في قطاع غزة ضمن حرب الإبادة المتواصلة التي يشنّها إلى 171 شهيداً.

وقال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، إنّ الشهيد حسام الدباكة، الذي كان يعمل مصوراً صحفياً، هو الصحافي الثالث الذي يقتله "الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزّة خلال أقل من أسبوع.

ودعا المركز حماية الصحفيين الفلسطينيي، المؤسسات الدولية ولجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين العرب إلى التحرك الفاعل لوقف التغول الإسرائيلي والقتل المباشر وغير المباشر للصحفيين في القطاع، وضمان الحماية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

**إنتهى