عراقجي يتابع احدث الإجراءات المتخذة لخدمة زوار الأربعين

وافادت الخارجية الايرانية ان الوزير عراقجي اجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع سفير جمهورية إيران الإسلامية في بغداد والقنصلين العامين للبلاد في مدينتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة للاطلاع على احدث الإجراءات والمتابعات والجهود المبذولة فيما يتعلق بخدمة الزوار الايرانيين المتواجدين في العراق للمشاركة في مراسم أربعين الحسين (ع).

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره وشكره للجهود التي يبذلها على مدار الساعة رؤساء وكوادر ممثليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق في الاهتمام الخاص بشؤون زوار أبي عبد الله الحسين (ع).

كما أعرب عراقجي عن شكره الجزيل لكرم الضيافة الصادقة من قبل الحكومة والشعب العراقي النبيل والمضياف.

من جانبهم قدم محمد كاظم آل صادق سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، وسيد رضي كاظمي مازندراني القنصل الايراني العام في النجف الأشرف والسيد عبدالرحيم ساداتي فر القنصل الايراني العام في كربلاء، تقارير عن الإجراءات والمتابعات التي تمت في التعامل مع شؤون الزوار الايرانيين الأعزاء، وكذلك الزوار الآخرين الذين شاركوا في مراسم الأربعين الحسيني من بعض الدول المجاورة ومن إيران، وتحدثوا عن الأوضاع الراهنة وحالة الخدمات الجيدة للغاية، وذكروا أنهم سيبذلون كل جهودهم وتدابيرهم لتقديم أقصى قدر من الخدمة للزوار الأعزاء حتى نهاية مراسم الأربعين الحسيني.

انتهى ** 2342