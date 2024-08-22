٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٤٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85576294
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تراكتور وبرسبوليس يتعادلان في قمة مباريات الاسبوع الثاني من الدوري الايراني

٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٤٦ م
رمز الخبر: 85576294
تراكتور وبرسبوليس يتعادلان في قمة مباريات الاسبوع الثاني من الدوري الايراني

تبريز / 22 آب/اغسطس/ارنا- تعادل تراكتور سازي تبريز مع ضيفه برسبوليس 1-1- في الأسبوع الثاني من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم في تبريز.

وفي هذه المباراة التي جرت بحضور اكثر من 70 الف متفرج في استاد "يادكار امام" في تبريز دانت السيطرة النسبية لتراكتور الذي كان الاكثر هجمات وخطورة على مرمى برسبوليس.

افلحت هجمات تراكتور عن هدف في الدقيقة 60 سجله المدافع شجاع خليل زادة.

وفي الدقيقة 88، سجل أيوب العملود هدف التعادل لبرسبوليس بضربة راس من كرة ركنية لعبها سعيد صادقي.

وسنحت عدة فرص لتراكتور في الوقت بدل الضائع لكنه لم يحسن استغلالها لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تراكتور الى 4 نقاط فيما بلغ رصيد برسبوليس نقطتين.

انتهى ** 2342

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