عراقجي لـ بوريل : تطوير علاقات إيران مع أوروبا يتطلب إزالة السياسات الخاطئة للدول الأوروبية

وهنأ "جوزيف بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسة الخارجية، عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي إشارة إلى المشاكل الإقليمية والعالمية القائمة، أعرب عراقجي في اتصال هاتفي مع بوريل عن أمله في أن تستمر الحوارات والمشاورات السياسية بين إيران والاتحاد الأوروبي وتتوسع في عهد الحكومة الجديدة.

وشكر عراقجي، بوريل على اتصاله وتهانيه ، واشار إلى المجالات المختلفة للتفاعل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في جو يقوم على الاحترام المتبادل وان الضرورة لذلك هو الحوار لحل المشاكل بين الجانبين وازالة السياسات الخاطئة للدول الأوروبية.

كما بحث الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها، بما في ذلك المفاوضات حول رفع العقوبات وآخر التطورات المتعلقة بالحرب وجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

انتهى ** 2342