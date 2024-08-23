العميد سريع: استهدفنا سفينتين تتعاملان مع الاحتلال في البحر الأحمر وخليج عدن

وقال العميد سريع، في بيانٍ الخميس، إنّ استهداف السفينتين، اللتين انتهكتا حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة، نُفذ، عبر استخدام عدد من الزوارق الحربية والصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأضاف أنّ العملية الأولى استهدفت السفينة " SOUNION" النفطية، التابعة لشركة تتعامل مع الاحتلال، وأُصيبت إصابة دقيقة ومباشرة في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، مؤكداً أن السفينة "معرّضة للغرق".

وأضاف أنّ العملية الثانية استهدفت سفينة "Sw North Wind I"، وهي تابعة لشركة تتعامل مع الاحتلال، وأُصيبت بصورة مباشرة ودقيقة في أثناء إبحارها في خليج عدن والبحر الأحمر.

وأشار سريع إلى أنّ القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمينة شاركت في تنفيذ العمليتين العسكريتين.

وأكد سريع أنّ القوات المسلحة اليمنية مستمرة "في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، واستهداف كل السفن المرتبطة به، أو التابعة لشركات تتعامل معه، في منطقة العمليات العسكريةِ المعلنة في البيانات السابقة".

وشدّد على أنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية "لن تتوقف إلا بعد إيقاف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في قطاع غزة".

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