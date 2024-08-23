وزيرا خارجية إيران وألمانيا يؤكدان على حل المشاكل عبر الحوار

وهنأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعربت بيربوك في هذا الاتصال الهاتفي عن أملها في أن "نشهد في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة توسيع العلاقات بين البلدين من خلال تسوية المشاكل والعقبات التي تواجه العلاقات".

بدوره شكر عباس عراقجي نظيرته الألمانية على الاتصال الهاتفي وتهناتها له وأشار إلى ضرورة استمرار المشاورات السياسية بين البلدين، وقال ان الاحترام المتبادل والتركيز على المصالح المشتركة ضروريان للحفاظ على العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تبادل وزيرا خارجية إيران وألمانيا وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على الساحة الثنائية وكذلك التطورات الإقليمية والدولية وأكدا عزم البلدين على حل المشاكل الحالية من خلال الحوار ومواصلة المشاورات السياسية.

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