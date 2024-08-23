٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85576345
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قائد الامن الداخلي الايراني: نحو 2 مليون زائر من زوار الاربعين عادوا إلى البلاد

٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٤٧ ص
رمز الخبر: 85576345
قائد الامن الداخلي الايراني: نحو 2 مليون زائر من زوار الاربعين عادوا إلى البلاد

آبادان / 23 آب/اغسطس/ارنا- اعلن القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني العميد احمد رضا رادان انه منذ بداية شهر صفر، عاد نحو مليوني زائر من زوار الأربعين الحسيني إلى البلاد.

وخلال زيارته إلى حدود شلمجة جنوب غرب البلاد مساء الخميس قال العميد رادان: ان اوضاع الزوار في طريق العودة والإياب هي تحت سيطرة قوى الامن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث يسافرون بأمان تام.

وفي إشارة إلى موجة عودة زوار الأربعين، أضاف: الآن نشهد زيادة في موجة عودة الزوار من زيارة الأربعين، حيث أصبح عدد الزوار العائدين أكثر من المغادرين.

وقال قائد قوى الامن الداخلي: حتى أمس عاد إلى البلاد عبر الحدود نحو  مليون و 200 الف زائر، واليوم بلغ العدد نحو  2 مليون.

وأكد أن حركة الزوار انسيابية وسلسة ، وقال: لا توجد مشكلة أمنية في المعابر الحدودية الثمانية المؤدية إلى العراق ويسافر الزوار بأمان تام.

انتهى ** 2342

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