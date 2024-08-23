٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85576471
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الافراج عن 40 أسيرا فلسطينيا أظهرت ملامحهم تعرضهم لجرائم ممنهجة

٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85576471
الافراج عن 40 أسيرا فلسطينيا أظهرت ملامحهم تعرضهم لجرائم ممنهجة

طهران / 23 آب/أغسطس/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية فلسطينية أن الاحتلال الصهيوني أفرج عن أكثر من 40 أسيرا فلسطينيا من عدة سجون ممن أنهوا محكومياتهم، وبينهم من المعتقلين إداريا.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني، أن جزءا ممن أفرج عنهم يعانون من أمراض جلدية وتحديدا ممن أفرج عنهم من سجن (النقب)، حيث يشكل سجن (النقب) أبرز السجون التي كانت شاهدة على جرائم التعذيب، وهذا ما عكسته العشرات من الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة.

وقد أظهرت صورهم الأولى عقب الإفراج هيئاتهم التي اختلفت جراء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقهم، حيث تعكس صورهم جانبا من أثر هذه الجرائم عليهم، وقد نقل عددا منهم إلى المستشفيات عقب الإفراج عنهم.

يشار إلى أنه ومقابل هذه الإفراجات فإن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال بشكل يومي، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر الماضي أكثر من عشرة آلاف و200 معتقل من الضفة، وآلاف المواطنين من غزة.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية آب الجاري أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

المصدر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)

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