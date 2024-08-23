خطيب جمعة طهران يثني على حسن ضيافة العراقيين لزوار الاربعين

وأشار حجة الاسلام والمسلمين " صدیقي" في خطبة الجمعة اليوم إلی توافد الملایین من الزوار نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) واصفا هذه المشارکة بأنها غير مسبوقة في التاريخ.
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طهران / 23 آب/أغسطس/إرنا- أعرب خطيب الجمعة في طهران "حجة الاسلام كاظم صديقي" عن امتنانه وتقديره لحسن الضيافة والكرم للعراق حكومة و شعبا خلال مسیرة الأربعین الحسیني.
وأشار حجة الاسلام والمسلمين " صدیقي" في خطبة الجمعة اليوم إلی توافد الملایین من الزوار نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) واصفا هذه المشارکة بأنها غير مسبوقة في التاريخ.
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