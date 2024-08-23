٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٥٧ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85576557
T T
٠ Persons

سمات

خطيب جمعة طهران يثني على حسن ضيافة العراقيين لزوار الاربعين

٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:٥٧ م
رمز الخبر: 85576557
خطيب جمعة طهران يثني على حسن ضيافة العراقيين لزوار الاربعين

طهران / 23 آب/أغسطس/إرنا- أعرب خطيب الجمعة في طهران "حجة الاسلام كاظم صديقي" عن امتنانه وتقديره لحسن الضيافة والكرم للعراق حكومة و شعبا خلال مسیرة الأربعین الحسیني.

وأشار حجة الاسلام والمسلمين " صدیقي"  في خطبة الجمعة اليوم إلی توافد الملایین من الزوار نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) واصفا هذه المشارکة بأنها غير مسبوقة في التاريخ.

يتبع

٠ Persons

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .