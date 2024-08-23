خطيب جمعة طهران يثني على حسن ضيافة العراقيين لزوار الاربعين

وأشار حجة الاسلام والمسلمين " صدیقي" في خطبة الجمعة اليوم إلی توافد الملایین من الزوار نحو كربلاء المقدسة لإحياء أربعين الإمام الحسين (عليه السلام) واصفا هذه المشارکة بأنها غير مسبوقة في التاريخ.

يتبع