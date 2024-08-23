عراقجي: الحكومة الإيرانية الجديدة تواصل دعم لبنان ضد اعتداءات الکیان الصهيوني

وأكد عباس عراقجي" في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني "عبدالله بوحبيب" نهج الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواصلة دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة هذه البلاد ضد اعتداءات الکیان الصهيوني.

وأعرب عن أمله في أن تستمر عملية تطوير وتعزيز العلاقات والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان.

من جانبه هنأ وزير الخارجية اللبناني "عبد الله بوحبيب"، خلال الاتصال، عباس عراقجي بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية.

كما تبادل عراقجي وبوحبيب وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية في ظل استمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الکیان الصهيوني في فلسطين، والاعتداءات الصهیونیة على لبنان.

وأكد الجانبان استعدادهما لمواصلة المشاورات المشتركة في مختلف المجالات التي تهم البلدين.

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