عراقجي: الحكومة الإيرانية الجديدة تستمر دعم سوريا و محور المقاومة

وهنأ وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد"، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي"، بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمنى له التوفيق في هذه المسؤولية.

ونقل المقداد تحيات الرئيس السوري "بشار الأسد"، إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد "علي الخامنئي" وإلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان".

وأكد وزيرا الخارجية خلال الاتصال، على أهمية دفع وتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع، حيث شدد الوزير المقداد على أهمية ما أكدته القيادة الإيرانية الجديدة بشأن العمل الدؤوب لتحسين العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة تنسيق المواقف بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه قضايا المنطقة بما في ذلك متابعة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، وأدانا بشدة سياسة الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان العنصري الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني دون أي رادع.

كما أدان الوزيران أيضاً السياسات الغربية وخاصة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في دعم الجرائم الإسرائيلية، وعدم جديتها في وقف هذه الجرائم، وتجاهلها المطلق لمعاناة الشعب الفلسطيني إنسانياً ومعيشياً في تناقض تام مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحق الشعب الفلسطيني في الحياة، والتحرر، وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

واتفق وزيرا الخارجية أيضاً على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما إزاء القضايا التي تهم البلدين وشعوب المنطقة والعالم.

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