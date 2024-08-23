وزير خارجية أرمينيا يشيد بمواقف إيران الداعمة لبلاده

وأعرب عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني "آرارات ميرزويان"، عن دعمه للعلاقات المتنامية بين ایران وأرمینیا مؤکدا استعداد إيران لتطوير العلاقات مع أرمينيا.

وأكد على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لوحدة أراضي دول المنطقة وعدم تغير الحدود الدولية.

وأعرب عن دعمه لمحادثات السلام التي تجريها أرمينيا مع جيرانها مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدعم السلام المستدام والمستقر في المنطقة.

و أكد عراقجي على ثبات سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه المنطقة.

من جانبه هنأ وزير خارجية أرمينيا، خلال الاتصال، عباس عراقجي، بمناسبة انتخابه وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةوأعرب عن ارتياحه للعلاقات الودیة بين أرمينيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأكد رغبة بلاده في توسيع العلاقات بين البلدين .

كما شكر مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بسلامة أراضي أرمينيا وتطورات المنطقة.

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