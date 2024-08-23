اليمن تشهد مسيرات جماهيرية حاشدة انتصارا لغزة

ورفع المشاركون في المسيرات والوقفات التي تقدّمها وكلاء المحافظة وقيادات محلية وتنفيذية وعسكرية ومسؤولو التعبئة، العلمين الفلسطيني واليمني، مرددين هتافات منددة بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة.



وبارك بيان صادر عن المسيرة، العمليات العسكرية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفن العدو الصهيوني والمرتبطة به والمتجهة للموانئ الفلسطينية المحتلة.



وأكد استمرار الخروج الشعبي الأسبوعي في مسيرات مليونية نصرة للشعب الفلسطيني وتفويضاً لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.



وأوضح البيان أن خروج الشعب اليمني في مسيرات أسبوعية، يؤكد تأييده الواضح والصريح لكل الخطوات العملية القادمة، والرد الكبير لقادة محور الجهاد والمقاومة على جرائم العدو الإسرائيلي والوفاء للشعب الفلسطيني المظلوم.



وأضاف البيان "نشد على القوات المسلحة اليمنية وجبهات محور الجهاد والمقاومة في الاستعداد للرد المشرف والذي بقوة الله وتأييده سيخزي الكافرين والمنافقين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويقضى على ما تبقى من وهم قوة العدو الإسرائيلي".



كما أكد استمرار موقف الشعب اليمني المبدئي والثابت في مساندة الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، بالعمليات العسكرية، وبالأنشطة والفعاليات الرسمية والشعبية وبالتعبئة والمقاطعة والتبرع دون كلل ولا ملل.



وحيا بيان المسيرات والوقفات ثبات الشعب الفلسطيني والصمود لمقاومته الباسلة ووعيه الذي أفشل مخططات العدو التحريضية ضد المجاهدين، مؤكداً ثبات الشعب اليمني على موقفه المساند لفلسطين مهما كانت التحديات والتضحيات.



وأشاد بالملاحم البطولية التي تسطرها المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب .. داعياً أبناء الأمة وأحرار العالم إلى دعم الشعب والمقاومة الفلسطينية بكل السبل المتاحة لتعزيز الصمود والثبات والدفاع عن أرض فلسطين والمسجد الأقصى.

المصدر: سبأ نت

انتهى**3276

